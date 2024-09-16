16/09/2024 10:56

景順料歐央行年底前再減息25個點子，歐洲資產環境正改善

《經濟通通訊社16日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，歐洲央行宣布下調存款利率25個點子至3.5%，符合市場一致預期，由於歐洲市場內部需求疲軟，歐洲央行僅將2024年的核心通脹預測小幅上調0.1個百分點至2.9%，同時將本年度GDP預測輕微下調至0.8%，歐洲央行仍預期按年增長將於2025年加速至1.3%，並於2026年升至1.5%。

展望未來，趙耀庭指出，將繼續關注服務業和歐洲市場內的通脹率，因為有關數據依然高企，仍預期隨著工資增長持續放緩和利潤受壓，歐洲央行年底前還會再次降息25個點子。

整體而言，他相信歐洲資產的宏觀環境正在改善，隨著歐洲央行降息和經濟增長，金融條件正在放寬，儘管目前仍在趨勢以下，但正在加速。這些條件有利於區內的風險資產，例如股票和高收益債券。(bn)