16/09/2024 11:52

安聯投資:料美國9月減息25個基點，其後或進行大幅減息

《經濟通通訊社16日專訊》安聯投資全球固定收益首席投資總監Michael Krautzberger表示，該行預計聯儲局將減息25個基點，將聯邦基金利率的目標區間降至5%至5.25%。然而，鑑於近期勞動市場疲軟，且部分聯儲局官員提出提前減息的評論，因此不能排除減息50個基點的可能性。

Michael Krautzberger指出，即使聯儲局在9月會議上僅減息25個基點，如果有證據顯示勞動市場進一步惡化，聯儲局有可能在隨後的會議上進行更大幅度的減息。近幾周，利率市場已經開始預估聯儲局將在9月開始減息周期，目前預估到2024年底減息約100個基點，該行持有相同看法。對於債券投資者而言，該行認為宏觀及政策背景仍有利於根據美國收益率曲線變陡預期而構建的投資組合。(bn)