16/09/2024 11:28
《港元利率》一個月拆息四連跌，續創逾一年新低
《經濟通通訊社16日專訊》美國聯儲局本周議息，港元拆息今日普遍下跌，其中，隔夜息跌21基點報2.44262厘，為去年8月30日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌四天，報3.7128厘，為去年9月4日以來最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息險守4厘，報4.00357厘。是2023年5月4日後最低。六個月及一年期分別降至4.04554厘及4.07351厘。
港元匯價今早最高見7.7957兌1美元，為9月10日後最強，最新報7.7960，較前收市價升0.04%。
聯邦公開市場委員會(FOMC)本周三的議息會結束後將毫無疑問作出減息決定，成為2020年初以來首次。不過，對於聯儲局減息0.25厘或0.5厘，市場仍有分歧。因此本周首要焦點依然是FOMC議息結果。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息險守4厘，報4.00357厘。是2023年5月4日後最低。六個月及一年期分別降至4.04554厘及4.07351厘。
港元匯價今早最高見7.7957兌1美元，為9月10日後最強，最新報7.7960，較前收市價升0.04%。
聯邦公開市場委員會(FOMC)本周三的議息會結束後將毫無疑問作出減息決定，成為2020年初以來首次。不過，對於聯儲局減息0.25厘或0.5厘，市場仍有分歧。因此本周首要焦點依然是FOMC議息結果。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.44262
|-21.048
|一周
|3.03631
|+4.905
|兩周
|3.29869
|+0.893
|一個月
|3.7128
|-1.03
|兩個月
|3.95351
|-0.072
|三個月
|4.00357
|-0.685
|六個月
|4.04554
|-0.994
|一年
|4.07351
|-0.298
資料來源：香港銀行公會