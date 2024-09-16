16/09/2024 11:28

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.44262 -21.048 一周 3.03631 +4.905 兩周 3.29869 +0.893 一個月 3.7128 -1.03 兩個月 3.95351 -0.072 三個月 4.00357 -0.685 六個月 4.04554 -0.994 一年 4.07351 -0.298

《經濟通通訊社16日專訊》美國聯儲局本周議息，港元拆息今日普遍下跌，其中，隔夜息跌21基點報2.44262厘，為去年8月30日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌四天，報3.7128厘，為去年9月4日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息險守4厘，報4.00357厘。是2023年5月4日後最低。六個月及一年期分別降至4.04554厘及4.07351厘。港元匯價今早最高見7.7957兌1美元，為9月10日後最強，最新報7.7960，較前收市價升0.04%。聯邦公開市場委員會(FOMC)本周三的議息會結束後將毫無疑問作出減息決定，成為2020年初以來首次。不過，對於聯儲局減息0.25厘或0.5厘，市場仍有分歧。因此本周首要焦點依然是FOMC議息結果。(cl)資料來源：香港銀行公會