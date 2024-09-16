16/09/2024 18:43

工銀國際：財政部歐元主權債發行助力完善收益率曲線

《經濟通通訊社16日專訊》工銀國際證券發布研究報告表示，財政部歐元主權債發行將有助力完善中國歐元主權債收益率曲線，為中資企業進行歐元融資提供更好的定價參考，並拓寬中國融資渠道，優化外債結構。

經國務院批准，財政部將於2024年9月23日當周在法國巴黎發行歐元主權債券，此次發行將是繼2019年發行以來第二筆在法國發行的中國主權債券，也是2021年以來財政部再次在境外發行外幣計價主權債。適逢中法建交60周年，這次發行有助深化中法夥伴關係，同時，選擇直接在歐洲發行將有助於吸引更多國際投資者參與，傳遞中國高水平對外開放的信號。

工銀國際證券指出，自2009年以來，財政部已連續十六年在香港發行離岸人民幣國債，滿足了境外市場對人民幣資產的配置需求，也助力推動人民幣國際化進程。經過多年持續常態化的發行，境外人民幣國債收益率曲線已較為完善。境外美元債也是中資企業主要融資渠道之一，財政部2017年重啟主權美元債發行以來，境外美元主權債收益率曲線也逐步完善。目前，存量中國美元和歐元主權債分別為160億美元和120億歐元，美元主權債的存量較多，到期分布也較廣。

報告指，這次歐元主權債發行將進一步完善歐元主權債收益率曲線，為中資企業進行歐元融資提供更好的定價基準，助力拓展歐洲業務。根據國家外匯管理局數據，2024年一季度外幣登記外債餘額中，美元債務佔比83%、歐元債務只佔7%，歐元債發行也將有助拓寬中國的國際融資渠道、優化外債結構。(bn)