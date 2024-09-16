16/09/2024 10:47

【議息前瞻】DWS：料儲局9月減息25基點，今年維持同樣步伐

《環富通基金頻道16日專訊》DWS美國經濟學家Christian Scherrmann指，9月美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議即將召開，減息的時機終於成熟。為應對財政政策導致的供需失衡，以及疫情期間全球封鎖所帶來的通脹壓力，聯儲局作出一系列快速調整，將利率維持在目前的5.25至5.50厘區間已達14個月。近期數據顯示，通脹率持續下降，勞動市場則出現疲態，表明需求過剩狀況或已得到緩解。因此聯儲局主席鮑威爾在今年8月下旬的全球央行年會上指出，政策調整可能即將開始，令市場開始猜測，若隨後經濟數據仍然疲弱，減息步伐將快於傳統的25個基點。

惟最新數據顯示，就業市場並未如預期般急劇惡化，通脹則仍值得關注。有見及此，預料聯儲局將於9月議息會議上減息25個基點，並於2024年餘下會議維持同樣步伐。



*減息對通脹及就業市場影響未明朗，鮑威爾料維持鴿派但平衡論調*



鑑於減息對通脹及就業市場的確切影響尚未明朗，央行官員或會維持「因應數據行事」的立場。然而，在9月會議上，局方仍需對經濟前景及未來利率走勢作出預測。預計聯儲局官員的預測將較市場現時定價更為溫和，以避免過度鴿派可能帶來的反效果。

整體而言，鮑威爾料將維持鴿派但平衡的論調，此舉與當前數據相符：就業市場似乎處於均衡狀態，需求過剩問題正在緩解，通脹雖持續下降但速度放緩。風險方面，焦點無疑將集中於就業市場是否會出現意外轉弱，此將成為加快減息步伐的唯一理由。(wa)