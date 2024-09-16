16/09/2024 11:02

《基金觀點》普徠仕：美國小型企業毛利率轉差，促使聯儲局減息

《環富通基金頻道16日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)多元資產部門資本市場策略師Tim Murray發表對美國勞動力市場的評論。

聯儲局很大機會在9月開始減息周期，環球股市對此反應正面。然而，投資者應該留意，每個減息周期都不會完全相同。從歷史上看，當美國經濟「軟著陸」時，減息周期對股市較為有利。但經濟踏入衰退時，減息周期多對股市不利。因此，美國勞動力市場的健康程度非同小可。若較高的利率可以控制通脹，但最終導致失業率飆升，投資者樂見聯儲局減息或只屬短暫現象。



*美國勞動力市場漸趨正常化，整體上市公司毛利率仍健康*



8月2日公布的7月非農就業數據遜於預期，引發股市一度大跌。然而，仔細研究7月的數據可以發現，就業市場仍然健康。過去3年，雖然新增職位數字放緩，但日漸貼近長期平均趨勢，放緩的速度亦開始減慢。每周申請失業救濟金人數亦反映了這一趨勢，2024年至今，申請人數穩步增長，但仍低於長期趨勢。這亦反映美國勞動力市場漸趨正常化，而非反映出現衰退。

但是，投資者仍可能感到憂慮。小型公司的毛利率尤其值得關注。這些公司的負債通常高於較大型的公司，因此高利率對小型公司的影響更大。當毛利率降至較低甚至負數時，公司可能會被迫裁員。

整體來說，美國上市公司的毛利率仍然健康且穩定。但以標普600指數衡量，小型公司近年來的毛利率卻持續轉差。這對勞動力市場或構成利淡消息，因為小型企業貢獻了美國大部分的就業崗位。而這亦可能是聯儲局在通脹尚未降至其2%的目標前，需要減息的迫切原因。(wa)