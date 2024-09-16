16/09/2024 12:02

《基金觀點》巴克萊：聯儲局減息在即，適度寬鬆將利好各新興市場

《環富通基金頻道16日專訊》巴克萊研究團隊發表新興市場季度報告指，今年新興市場資產一直受限於聯儲局政策，但隨著聯儲局減息在即，情況正迅速發生轉變。聯儲局轉向更加適度寬鬆的立場，已足夠支撐近期新興市場利率的重新定價，並且在一些國家落實，如墨西哥、捷克、以色列及印度。在這一過程中，新興市場利率和新興市場外匯之間的走勢將有背離的空間，利率的表現可能優於外匯。換言之，隨著大部分央行放鬆政策，套利交易回報降低，風險波動可能會推高美元兌新興市場貨幣匯率，特別是在當前新興市場外匯市場對經濟衰退風險反映出的溢價較低的情況下。



*即使聯儲局9月轉向減息，亞洲新興市場央行未必跟進*



有市場人士認為，聯儲局是亞洲地區央行當前的主要關注點，因這些央行都希望放鬆貨幣政策。巴克萊對此保持懷疑，因當前整體經濟活動遠未達到讓政策制定者警惕的水平。即使在聯儲局9月份即將轉向減息的關鍵時刻，亞洲新興市場央行仍將在放鬆貨幣政策方面保持相對謹慎和保守的態度。

在韓國、台灣、泰國、新加坡和馬來西亞，對於金融穩定性的擔憂，尤其是考慮到高昂的住房價格和沉重的家庭負債，可能會抑制當地央行的減息意願。



*看好中國高評級企業債券，美元兌人幣仍有上升空間*



巴克萊看好個別優質的中國高評級企業債券，尤其是在科技、媒體和電訊行業，以及具有獨特優勢的企業和資產管理公司。預計中國高評級企業債券領域將繼續展示其防禦屬性，盈利和基本面也有望得到改善。然而，也看到潛在的負面因素，例如隨著美國大選臨近，中美關係的走向或會影響市場情緒。

預計在近期倉位調整引發的美元兌人民幣匯率下跌後，可能出現一定程度的回升，但幅度有限，不太可能突破7.10。鑑於目前中國對加大需求端刺激的意願並沒有非常強烈，同時考慮到貨幣政策較為寬鬆以及中美之間的息差仍然較大，美元兌人民幣仍有上升空間。



*中國國債收益率曲線將更陡峭，料不會推激進刺激措施*



隨著中國人民銀行加強對長短期利率的調控，以及市場逐步消化央行出售借入債券的影響，中國國債收益率曲線將更為陡峭。預計到今年第四季度，3年期和10年期中國國債收益率將分別穩定在1.5%和2.1%左右，而到2025年第三季度分別保持在1.50%和2.20%左右。繼續看好10年期和30年期中國國債的陡峭策略。

基本假設預計中國的貨幣和財政政策將提供漸進式支持，而非大規模的激進刺激措施。繼7月宣布將7天期逆回購操作利率（主要政策利率）下調10個基點後，預計中國人民銀行將在今年第四季度、明年的第一和第二季度再次下調該利率，每次10個基點。然而，鑑於銀行淨息差處於歷史低位，減息的步伐將是慎重的。此外，預計人民銀行將在未來幾周（可能在9月份）下調銀行存款準備金率50個基點，並在2025年上半年再次下調50個基點。

預計財政部將繼續加快地方政府特別債券的發行，並在10月底或11月初完成全年的發行計劃，這將為基礎設施投資提供支持。基本預測是，繼2024年上半年和2023年增長8%之後，下半年中國的基礎設施投資增長將保持強勁，增長達8%。



*料美元兌港元匯率年底下行，香港短期利率會小幅走高*



預計美元兌港元匯率將保持在7.75-7.85的兌換保證區間，並在年底因聯儲局減息和第四季季節性因素的影響而下行。短期內，即使聯儲局如期開始逐步減息，市場仍可能重新增加美元兌港幣長倉。進一步而言，預期聯儲局減息周期將令美元兌港幣在2025年於7.75-7.80區間波動。

預期香港利率在短期內呈現「熊趨」，然後在聯儲局開始減息周期後轉向「牛陡」。儘管美國短期利率可能保持穩定，但香港短期利率應會小幅走高，反映本地流動性分布不均的現象。(wa)