16/09/2024 12:03

【議息前瞻】瑞士百達料美9月降息25基點，後期或轉向大幅降息

《環富通基金頻道16日專訊》瑞士百達財富管理美國高級經濟師崔曉就美國勞動力市場及即將到來的聯儲局寬鬆周期的最新動向發表前瞻評論。



*未有大規模裁員跡象，料今年餘下會議各降息25基點*



預計勞動力市場將出現溫和調整。近期的失業率從2023年4月的3.4%上升至2024年8月的4.2%，主要由供給而非需求因素驅動。去年的初次上升是由於裁員從極低水平恢復正常，以及勞動力需求從極高水平下降。最近的上升是由於勞動力進入市場而未能立即就業，反映招聘疲軟而非裁員增加。因此，截至8月的失業率上升似乎與通常觸發薩姆規則的周期性拐點不同。

隨著通脹擔憂的消退和勞動力市場的重新平衡，聯儲局當前的貨幣政策立場過於緊縮。勞動力需求疲軟，不足以吸收暫時增加的勞動力供給，這是一個緩慢發展的問題，聯儲局可能通過放鬆政策來應對。

現時未觀察到大規模裁員的跡象或招聘狀況出現惡化而需要激進政策應對。除非發生重大金融衝擊，否則仍預計政策正常化周期將從今年9月、11月和12月開始，每次降息25個基點。



*更多寬鬆政策前置風險正上升，經濟增長恐慌或持續*



然而，更多寬鬆政策的前置風險正在上升，意味著有可能發生更大幅度的降息，同時政策利率可能更快恢復至中性水平。如果勞動力需求疲軟或裁員增加的證據顯現，聯邦公開市場委員會將強力應對。

當前低招聘、低裁員的就業環境可能處於一種脆弱的平衡狀態，因為首先，這使勞動力市場更容易受到衝擊；其次，即使勞動力需求保持強勁，月度就業增長的波動性和噪音有時也難免會令薪資水平發生明顯下降。一項主要的擔憂是，招聘疲軟是否會導致勞動力成本削減和大範圍裁員，從而觸發就業崗位減少和支出減少之間的負反饋循環，這將令決策者難以去抵銷。

聯邦基金期貨目前預計9月份降息約32個基點，11月和12月分別降息約40個基點，這反映出市場認為聯儲局後期轉向更大規模降息的可能性很高，而對經濟增長的恐慌可能也將會持續一段時間。(wa)