16/09/2024 18:02

《創富理財－龔俊樺》FOMC會議在即，投資主軸仍以防禦性為主

《創富理財》今周對於全球金融市場來說，9月聯儲局FOMC會議絕對是頭等大事，除了今次會議頗大機會是首次減息外，更可能代表掀起整個減息周期的序幕，會議後的利率點陣圖相信為投資者帶來更為清晰的大方向。作為最接近議息前的8月CPI數字，公布當日後市場現時更傾向消化(priced in)減息25點子而非50點子。美國8月CPI按年增長2.9%，繼續回落至2.5%，符合預期；核心CPI按年增長維持3.2%，符合預期。惟8月核心CPI按月增長再度上升，主要為居住成本與核心服務(core service)通脹升溫，核心服務不論是按年或按月都回升，顯示在前景未明顯走弱與勞動市場未確認疲軟前，通脹降溫過程不會一路順暢。



*美通脹數據仍有雜音，預期聯儲局9月降息25點*



我們認為目前經濟數字無法讓聯儲局做出9月的預防性減息，若要加速減息，未來需觀察勞動市場惡化程度，與住房通脹是否上升。在通脹公布後，市場明顯降低9月減息幅度，但對明年加速減息幅度未改變，市場目前預期年底前(包含9月)減息100點子，至2025年減息225點子。而我們則認為2024年底或保守地減息75點子，而2025年底則減息共250點子，但若期間聯儲局開始出現減息50點子，則會有連續性兩次以上減息50點子的情況出現。



*大選政策牽動未來四年投資趨勢*



市場另一投資焦點是美國總統大選，代表民主黨的賀錦麗及共和黨的特朗普都已經發表政見，部分行政命令即可通過，另外需國會通過才能執行，主要不同在稅制、貿易政策、法規監管、健護相關政策。雙方最大分歧在稅制，賀錦麗期望增加利得稅從21%上升至28%，並建議開徵富人稅；特朗普則是削減利得稅，由21%降至最多15%。在貿易政策部分，雙方候選人皆採保護主義基調，但賀錦麗僅希望對科技產品打擊，對比特朗普全面貿易戰態度更為溫和。在法規監管部分，賀錦麗強調擴大反壟斷調查，特朗普傾向降低規管，放寬併購限制與長時間審批。雙方皆希望降低藥價，但民主黨希望規管更多藥品與控制藥價通脹，而共和黨期待醫療保險私有化，透過自由競爭降低民間負擔。整體看來，特朗普對國內商業環境更友善，賀錦麗對外政策更溫和。



*美國大選高度不確定，投資主軸仍以防禦性為主*



在第二次電視辯論後，從賭盤(Predictlt)看到賀錦麗從辯論會前一天的53%勝率最終上升至截止9月11日的56%，特朗普則從52%下滑成47%，但兩者勝算其實都十分接近。我們認為賀錦麗在外交與經濟政策上仍弱，但在外交政策上，賀錦麗在俄烏戰爭上強攻，爭取賓州波蘭裔80萬選民，表現可圈可點。大選前兩個月波動度仍會上升，選後股市主軸仍須放在基本面，雖然賭盤賀錦麗勝選機率目前大，但仍無法排除特朗普上台可能，投資主軸仍以降風險的防禦性產業為主，若特朗普上台，建議減低海外曝險(exposure)高的產業，如科技、原物料、通訊服務等。

《凱基投資策略部分析員 龔俊樺》



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