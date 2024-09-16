16/09/2024 08:25

【聚焦數據】內地8月規上工業增加值同比增4.5%，遜於預期

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局上周六（14日）公布，內地8月規模以上工業增加值同比實際增長4.5%，遜於預期的4.8%，亦不及7月份的增幅5.1%，已連續四個月放緩；剔除季節性因素後，環比增長0.32%。前八個月，規模以上工業增加值同比增長5.8%。

分三大門類看，8月採礦業增加值同比增長3.7%，制造業增長4.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.8%。

分經濟類型看，8月國有控股企業增加值同比增長3.6%；股份制企業增長5%，外商及港澳台投資企業增長2.8%；私營企業增長4.5%。

分產品看，8月規模以上工業619種產品中有339種產品產量同比增長。汽車產量251.1萬輛，下降2.3%，其中新能源汽車110.5萬輛，增長30.5%。

國家統計局新聞發言人劉愛華指，受去年同期對比基數走高因素的影響，8月規上工業增加值同比增速較7月有所回落，但剔除季節性因素之後，環比繼續保持增長態勢。下階段，隨著國內大規模市場和豐富的場景應用技術逐漸成熟，都有利於繼續擴大國內需求、延伸發展空間，總體看工業有望繼續保持穩定發展的態勢。(lc)