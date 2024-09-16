16/09/2024 08:31

【聚焦數據】內地8月社會消費品零售總額同比增2.1%，遜預期

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局上周六（14日）公布，內地8月社會消費品零售總額3.87萬億元（人民幣．下同），同比增長2.1%，遜於預期的2.5%，亦不及7月的增幅2.7%，為今年以來次低水平；環比由升轉降0.01%。

8月消費低迷主要受汽車拖累。數據顯示，8月份，除汽車以外的消費品零售額同比增長3.3%。1-8月份，社會消費品零售總額31.25萬億元，同比增長3.4%。其中，除汽車以外的消費品零售額同比增長3.9%。

按經營單位所在地分，8月城鎮消費品零售額33575億元，同比增長1.8%；鄉村消費品零售額5151億元，增長3.9%。1-8月份，城鎮消費品零售額270825億元，增長3.2%；鄉村消費品零售額41627億元，增長4.4%。

按消費類型分，8月商品零售額34375億元，同比增長1.9%；餐飲收入4351億元，增長3.3%。1-8月份，商品零售額277454億元，增長3%；餐飲收入34998億元，增長6.6%。

國家統計局新聞發言人劉愛華指，消費持續恢復面臨一些制約，居民消費的信心和意願仍待加強。下階段，中央多次強調要以提振消費為重點，擴大國內需求，相關政策力度正在持續加大，也有更多地方正在積極加力實施消費品以舊換新，在一系列擴內需、促消費政策作用下，商品和服務供給質量和水平持續提升，消費政策不斷完善優化，新型消費和服務消費加快增長，這些都有利於消費需求潛力的加快釋放，消費恢復的基礎將得到進一步鞏固。(lc)