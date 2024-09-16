16/09/2024 08:38

【聚焦數據】內地8月城鎮調查失業率5.3%，環比小幅上升

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局上周六（14日）公布的數據顯示，今年1至8月，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，同比下降0.1個百分點。8月單月，全國城鎮調查失業率為5.3%，受畢業季影響，比7月略升0.1個百分點，為半年高位。

本地戶籍勞動力調查失業率為5.4%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.9%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.6%，比上個月下降0.3個百分點，主要是受到暑期出遊的活動增加，相關行業帶動就業也在增加。

31個大城市城鎮調查失業率為5.4%，比上個月上升了0.1個百分點，主要受到畢業季高校應屆畢業生集中離校，進入勞動力市場的影響。全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。

國家統計局新聞發言人劉愛華表示，隨著經濟結構調整深入推進，就業不僅面臨總量的壓力同時也面臨比較突出的結構性矛盾，穩就業還要付出更大的努力，下階段要健全高質量充分就業促進機制，完善就業公共服務體系，完善高校畢業生、農民工、退役軍人等重點群體的就業支持體系，鞏固當前就業形勢平穩的態勢。(lc)