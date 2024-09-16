16/09/2024 08:44

【聚焦數據】內地8月固定資產投資同比上漲3.4%，遜預期

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局上周六（14日）公布，今年首八個月，全國固定資產投資同比上漲3.4%，略遜於預期的3.5%，漲幅較前7月回落0.2個百分點。單計8月，固投按月增長0.16%。

分產業看，首八個月，第一產業投資6146億元（人民幣．下同），同比增長2.9%；第二產業投資112778億元，增長12.1%；第三產業投資210461億元，下降0.8%。首8個月民間固定資產投資按年轉降0.2%。

分領域看，首八個月，基礎設施投資同比增長4.4%，增速較前7月放緩0.5個百分點，連續五個月放緩。



*首八月房地產開發投資同比降10.2%*



房地產開發投資下降10.2%，降幅與1-7月持平；商品房銷售面積下降18%，降幅收窄0.6個百分點；商品房銷售額下降23.6%，降幅收窄0.7個百分點；房屋新開工面積下降22.5%，降幅收窄0.7個百分點。

製造業投資同比增長9.1%，增速比前7個月回落0.2個百分點，但快於整體投資5.7個百分點，拉動全部投資增長2.2個百分點，對投資增長的貢獻率超過60%。

國家統計局新聞發言人劉愛華認為，受到極端天氣的影響，投資的累計增速有所回落，但當前投資量增質升的特點比較明顯。從下階段看，隨著超長期國債、政府專項債等發行和使用進度加快，資金保障和項目支撐有望逐步改善，有利於投資保持平穩增長。同時更要看到，中國在新質生產力培育、產業改造升級、綠色低碳轉型、民生補短板等領域依然有廣闊發展空間，這些領域政府和企業投資大有可為，投資將對穩增長、調結構、優供給、惠民生發揮更大作用。(lc)