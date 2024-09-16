16/09/2024 09:20

【數據解讀】8月內需繼續偏弱，穩增長緊逼性上升

《經濟通通訊社16日專訊》8月中國經濟增長繼續承壓，工業生產、消費、投資等多項增長數據低於預期，市場期待增量政策發力穩增長。

國家統計局和海關總署近期公布的數據顯示，8月國內主要經濟指標增速降多升少。生產方面，工業增加值、服務業生產指數同比增速分別放緩0.6個、0.2個百分點至4.5%、4.6%；從需求來看，儘管仍處於暑期旺季，8月社會消費品零售總額同比增速放緩0.6個百分點至2.1%，固定資產投資累計同比增速放緩至3.4%，8月當月增速雖小幅上行至2.2%，仍低於累計增速。外需表現出較強韌性，以美元計，8月出口增速加快至8.7%，創2023年4月來新高。上述指標中，除出口表現高於市場預期，其他指標均不同程度低於市場預期。



*學者：需要更大力度政策支持*



國家統計局新聞發言人劉愛華上周六（14日）在國新辦發布會上表示，8月國內外環境更趨複雜嚴峻，同時高溫天氣和暴雨洪澇等自然災害持續對經濟活動造成影響。

粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，從7-8月經濟數據來看，三季度國內生產總值(GDP)同比增速或低於二季度的4.7%，影響「5%左右」全年經濟增長目標的實現。居民消費、企業投資、地方基建投資、房地產市場等仍未企穩，需要更大力度的政策支持。他認為，積極的財政政策要在穩增長中發揮更大作用，包括研究追加赤字增發國債，加快專項債發行進度，優化化債政策，創造條件化解融資平台債務風險，推動地方政府從應急狀態回歸常態。



*降準降息、新增信貸等有調整空間*



廣發證券首席經濟學家郭磊也提醒，穩增長緊逼性有所上升，8月信貸數據顯示融資需求偏弱狀況尚未改變，M1增速繼續下行；9月高頻數據也顯示，地產、消費等經濟短板領域尚無明確改善信號。他認為，增量政策落地是打破目前狀態的關鍵，降準、新增信貸、降息、調整存量房貸利率、一線地產政策、收儲政策等均有空間。(lc)