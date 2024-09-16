16/09/2024 08:57

【聚焦數據】內地8月社融規模增量3.03萬億元，高於預期

《經濟通通訊社16日專訊》人行上周五（13日）公布，初步統計，今年前八個月社會融資規模增量21.9萬億元（人民幣．下同），比去年同期少3.32萬億元。按人行上月公布的前七個月社會融資規模增量18.87萬億元計算，8月新增社會融資規模為3.03萬億元，高於預期的2.95萬億元，較前值7700億元大幅回升，但仍比去年同期少約1000億元。

前八個月中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加13.42萬億元，同比少增3.57萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少1583億元，同比多減800億元；委託貸款減少548億元，同比多減1397億元；信託貸款增加3556億元，同比多增3319億元；未貼現的銀行承兌匯票減少2788億元，同比多減2808億元；企業債券淨融資1.78萬億元，同比多2031億元；政府債券淨融資5.64萬億元，同比多6798億元；非金融企業境內股票融資1576億元，同比少4842億元。(lc)