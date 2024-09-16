16/09/2024 09:06

【聚焦數據】內地8月末社融存量398.6萬億，同比增8.1%

《經濟通通訊社16日專訊》人行上周五（13日）公布，初步統計，8月末社會融資規模存量為398.56萬億元(人民幣．下同)，同比增長8.1%。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為248.89萬億元，同比增長8.1%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.5萬億元，同比下降17.4%；委托貸款餘額為11.21萬億元，同比下降1.1%；信托貸款餘額為4.26萬億元，同比增長13%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.21萬億元，同比下降17.3%；企業債券餘額為32.27萬億元，同比增長2.6%；政府債券餘額為75.44萬億元，同比增長15.8%；非金融企業境內股票餘額為11.59萬億元，同比增長2.7%。

從結構看，8月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的62.4%，同比低0.1個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.4%，同比低0.1個百分點；委托貸款餘額佔比2.8%，同比低0.3個百分點；信托貸款餘額佔比1.1%，同比高0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.6%，同比低0.1個百分點；企業債券餘額佔比8.1%，同比低0.4個百分點；政府債券餘額佔比18.9%，同比高1.2個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.9%，同比低0.2個百分點。(lc)