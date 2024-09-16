16/09/2024 09:12

【聚焦數據】內地8月新增人民幣貸款約為9000億元，遜預期

《經濟通通訊社16日專訊》人行上周五（13日）公布，8月末人民幣貸款餘額252.02萬億元，同比增長8.5%。按上月公布的7月末人民幣貸款餘額251.11萬億元計算，8月新增人民幣貸款約為9000億元，較7月的2600億元大幅回升，但仍低於市場預期的1.02萬億元。

前八個月人民幣貸款增加14.43萬億元。分部門看，住戶貸款增加1.44萬億元，其中，短期貸款增加1324億元，中長期貸款增加1.31萬億元；企（事）業單位貸款增加11.97萬億元，其中，短期貸款增加2.37萬億元，中長期貸款增加8.7萬億元，票據融資增加7597億元；非銀行業金融機構貸款增加4591億元。

8月末，本外幣貸款餘額256.24萬億元，同比增長8%。

8月末，外幣貸款餘額5940億美元，同比下降13.8%。前八個月外幣貸款減少624億美元。



*8月人民幣存款增加約2.22萬億元*



存款方面，前八個月人民幣存款增加12.88萬億元。其中，住戶存款增加9.65萬億元，非金融企業存款減少2.88萬億元，財政性存款增加9606億元，非銀行業金融機構存款增加3.59萬億元。

按前七個月人民幣存款增加10.66萬億元計算，8月人民幣存款增加約2.22萬億元。

8月末，人民幣存款餘額297.14萬億元，同比增長6.6%。

8月末，本外幣存款餘額303.21萬億元，同比增長6.6%。

8月末，外幣存款餘額8531億美元，同比增長7.3%。前八個月外幣存款增加553億美元。(lc)