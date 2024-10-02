16/09/2024 09:04

【國際要聞】SpaceX龍飛船完成全球首次商業太空漫步

《經濟通通訊社16日專訊》SpaceX龍飛船機組人員在軌飛行5日，完成人類史上首次商業太空漫步後返回地球。

龍飛船在美國東岸時間星期日（15日）凌晨3時多降落在佛羅里達州海岸附近。除了太空漫步，執行「北極星黎明」任務的4名美國非職業太空人在太空進行了超過40次科學實驗，包括測試飛船與星鏈衛星之間的通訊，以及研究太空飛行及太空輻射對人體健康的影響。

龍飛船任務團隊中包括出資贊助今次任務的富商艾薩克曼(Jared Isaacman)，以及SpaceX的工程師吉利斯(Sarah Gillis)。他們穿上SpaceX新設計的太空服輪流出艙，進行首次商業太空漫步。(rc)