16/09/2024 13:30

【外圍經濟】社交平台X據悉將免受歐盟數字市場法案衝擊

《經濟通通訊社16日專訊》馬斯克旗下社交平台X將免受歐盟旨在遏制科技巨頭的標誌性法律衝擊，此前監管機構認定該平台對歐盟市場的影響還不夠大。

知情人士透露，歐盟委員會對該平台的調查接近尾聲，並準備得出結論稱其不屬於歐盟《數字市場法案》(DMA)的管轄範圍。X將避開DMA的諸多規定，因為其服務對商業用戶而言還不夠強大，且未達到特定的營收門檻。歐盟委員會可能會在10月公布調查結果。

DMA列出了對Alphabet Inc旗下谷歌搜索、蘋果的Safari、亞馬遜和Meta Platforms的Facebook等公司的一系列要求。此舉旨在防止科技巨頭違反競爭法，違規罰款可高達公司全球收入的10%，如果屢次違規，罰款最高可達20%。(rc)