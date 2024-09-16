16/09/2024 14:57

【外圍經濟】印度股市升至紀錄高位，金屬板塊提振市場

《經濟通通訊社16日專訊》印度股市周一(16日)升至紀錄高位，美元疲軟之際，金屬板塊走強提振市場。基準指數NSE Nifty50和標準普爾BSE Sensex指數均上漲約0.3%，創下歷史新高。印度年度最大IPO Bajaj Housing Finance上市首日股價飆升130%。

13個主要板塊中，有12個板塊上漲，NIFTY金屬指數上漲1%，美元走軟令海外買家更能負擔以美元計價的大宗商品。NIFTY能源指數上漲近1%。自7月初以來表現優於基準Nifty50指數的消費指數下跌0.4%。

Centrum Institutional Equities分析師表示，市場基調看漲，雨季天氣進展良好，且預期美國將減息，節日需求將改善。有分析認為聯儲局若大幅減息0.5厘，就會帶來更多外資流入，提振印度國內股市。(rc)