17/09/2024 17:24

《外圍焦點》美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社17日專訊》隨著對聯儲局本周降息50個基點的押注不斷增加，美股資金昨日（16日）繼續從科技巨企流向對經濟敏感的板塊，導致美股主指各自發展。道指上漲228.3點或0.6%，報41622.08點。納指下跌91.85點或0.5%，報17592.13點。標普500指數基本持平，報5633.09點。港股方面，恆生指數收市報17660，升237點或1.4%，成交631億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，英倫銀行支付執行董事Victoria Cleland出席由英國金融協會主辦的監管責任網絡最終報告發布會。10:00pm，達拉斯聯儲總裁洛根以預錄方式為該行主辦的第11屆地區銀行業會議致歡迎辭。

數據方面，今晚8:30pm，美國公布8月零售銷售，月率料由1%逆轉至下滑0.2%。9:15pm，美國公布8月產能利用率，料由77.8%升上77.9%；8月工業生產月率料由下滑0.6%改善至升0.2%。10:00pm，美國公布9月NAHB房屋市場指數，料由39升至41。明日，德國公布6月零售銷售。

在美國，今晚公布業績的公司有:Ferguson(FERG)等。(wa)