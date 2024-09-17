17/09/2024 07:50

《國金頭條》聯儲局議息在即，市場反應不一，道指大漲但納指下跌

《經濟通通訊社17日專訊》隨著對聯儲局本周降息50個基點的押注不斷增加，美股資金周一（16日）繼續從科技巨企，流向對經濟敏感的板塊，導致美股主指各自發展。

道指上漲228.3點，或0.6%，報41622.08點，創今年第27次收盤新高。納指下跌91.85點，或0.5%，報17592.13點。標普500指數基本持本，報5633.09點。

彭博「七巨企」指數下跌0.7%。羅素2000指數上漲0.3%。蘋果公司領跌大型科技股，因為市場擔憂iPhone16 Pro的需求低於預期，拖累晶片股，但英特爾仍漲6%。

從摩根士丹利到高盛集團，再到摩根大通的策略師均強調，對美國股市來說，降息幅度不及美國經濟的健康狀況重要。分析指，「一次降息 -- 無論是25個基點還是50個基點 -- 對經濟的影響可能微不足道。未來一年左右的降息路徑和幅度才最重要。」



*美元由最看多變成最看空*



市場對聯儲局可能降息50個基點的預期上升至61%，較上周的15%大幅上升，導致美元受壓。美匯指數跌0.29%，至100.73，是1月以來最低。日圓突破140重要關口，升至逾一年最強水平。

美元兌日圓已連續第五天下跌，市場預期日本央行本周會鷹派按兵不動，與聯儲局形成鮮明對比。美元兌日圓一度下跌0.9%，至139.58，創2023年7月以來最低。

巴克萊外匯策略師Skylar Koning表示，美元倉位已經發生巨大轉變，情緒指標已經從最看多美元變成了最看空美元。」英鎊兌美元上漲0.6%，至1.3204，領漲G-10貨幣。歐元兌美元上漲0.4%，至1.112，創9月6日以來最高。

金價繼續在歷史高位附近徘徊。現貨金漲0.22%，報每盎司2582.08美元。盤中觸及2589.59的歷史高位。

原油大漲，紐約期油上漲2.1%，結算價報每桶70.09美元。布蘭特期油上漲1.6%，收於每桶72.75美元。(jf)