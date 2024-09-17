17/09/2024 10:03

【美國大選】特朗普指民主黨發表「極具煽動言論」，刺激槍手行兇

《經濟通通訊社17日專訊》美國前總統特朗普周日（15日）再遭行刺，在特勤局保護下逃過死劫，他周一（16日）指摘總統拜登和民主黨總統候選人賀錦麗，發表「極具煽動性的語言」激發了疑兇。

特朗普在接受霍士新聞台採訪時說，槍手「相信了拜登和賀錦麗的說辭，且採取了行動。」他續指，拜登和賀錦麗的說辭「導致我成了槍擊目標。我是要拯救這個國家的人，而他們卻是從裏到外都在摧毀這個國家的人。」

白宮則發布消息稱，拜登總統與特朗普通電話，為他的安全感到高興，特朗普對拜登打電話表示感謝，雙方討論了安全措施和特勤局的保護工作。



*槍手被控兩項違反聯邦槍枝法*



槍手勞思(Ryan Routh)同日暫被控兩項違反聯邦槍枝法。控方在向西棕櫚灘聯邦法院提交的起訴書中，控告勞思身為已經定罪的重罪犯，仍藏有槍枝，及藏有抹去注冊號碼的槍枝。

社交平台資料顯示，58歲的勞思積極支持烏克蘭對俄作戰，曾前往烏克蘭，並試圖以私人身份安排美國志願者赴烏作戰。(jf)