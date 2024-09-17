17/09/2024 13:15

【美國大選】特朗普為新的加密貨幣項目站台，稱美國應主導該行業

《經濟通通訊社17日專訊》美國共和黨總統候選人特朗普同兒子周一（16日）出席了名為「World Liberty Financial」的加密貨幣平台發布活動，稱美國應主導該行業。

特朗普表示：「如果我們不做，中國就會做。如果我們不做，我們就不會成為最大的加密貨幣中心，而我們必須是最大的、最好的。」

分析指，隨著美國大選競爭日益激烈，特朗普轉而尋求數碼資產領域的捐款和選票，承諾要讓美國成為「全球加密貨幣之都」。



*花旗：特朗普和賀錦麗的政綱均利空美股*



另一方面，花旗集團策略師表示，特朗普和賀錦麗的政綱似乎均利空美國股市，其中後者提高公司稅的計劃，產生的影響料最大，會讓美國股票的價值下降4%至6%。同時，特朗普政綱產生的影響預計在0%到-4%之間，他的計劃對美國財政赤字會產生最大衝擊。

《今日美國》/薩福克大學在總統辯論之後進行的民調顯示，賀錦麗在賓夕法尼亞州支持率為49%，領先特朗普3個百分點。(jf)