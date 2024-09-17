17/09/2024 19:07

《再戰明天》日本央行一連兩日議息，英美央行公布議息結果

《經濟通通訊社17日專訊》日本央行一連兩日議息，及英美央行公布議息結果，料為周四（19日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，日本央行召開貨幣政策會議(至20日)。中國商務部長王文濤會見歐盟執委會副主席兼貿易委員東布洛夫斯基，就歐盟對華電動汽車反補貼案進行磋商。周四本港時間5:00pm，歐洲央行執委施納貝爾在德國銀行業協會(經濟與貨幣政策委員會)就「當前貨幣政策的各個方面」交換意見。晚上7:00pm，英倫銀行宣布利率決議並公布會議記錄。8:15pm，加拿大央行副總裁文森特在謝布魯克商會發表講話。



*本港公布失業率，美國公布成屋銷售等數據*



數據方面，周三（18日）德國公布6月零售銷售。7:50am（本港時間．下同），日本公布8月出口，年率升幅料由10.2%擴大至10.6%；8月進口年率升幅料由16.6%收窄至15%；8月貿易收支料由負6287億日圓惡化至負14324億日圓。2:00pm，英國公布8月消費者物價指數，月率料由下滑0.2%改善至升0.3%，年率升幅料維持於2.2%；8月核心消費者物價指數年率升幅料由3.3%擴大至3.6%。4:30pm，英國公布7月房價指數。8:30pm，美國公布8月建築許可，月率料由下滑3.3%改善至升1.1%；8月新屋動工料由123.8萬升至131.5萬，月率料由下滑6.8%改善至升6.2%。

周四2:00am，美國公布官方指標利率，料由5.5%降至5.25%。4:00am，美國公布7月長期資本流動。9:30am，澳洲公布8月失業率，料維持於4.2%。4:30pm，香港公布8月失業率，經季節調整料維持於3%。7:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於5%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由185萬升至185.3萬；首次申請失業救濟金人數料維持於23萬。10:00pm，美國公布8月成屋銷售，料由395萬降至390萬，月率料由1.3%逆轉至下滑1.3%；8月領先指標跌幅料由0.6%收窄至0.3%。(wa)