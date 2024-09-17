17/09/2024 11:23
《港元利率》中秋假期前一個月拆息五連跌，港匯見逾一周新高
《經濟通通訊社17日專訊》美國聯儲局公開市場委員會(FOMC)周二開始議息，港元拆息普遍走低，其中，與樓按相關的一個月拆息連跌五天，報3.7厘，為去年9月4日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.00214厘。是2023年5月4日後最低。不過，隔夜息結束六連跌，回升24基點報2.68452厘。
長息方面，六個月及一年期分別微降至4.04506厘及4.06048厘。
港元匯價今早最高見7.7902兌1美元，為9月6日後最強，最新報7.7911，較前收市價升0.02%。
市場普遍預計聯儲局會後將宣布減息至少0.25厘，有媒體上周五引述知名分析員稱，FOMC仍可能減息半厘，利率期貨最新數據顯示，減息半厘的可能性上升至61%，遠高於上周的15%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
長息方面，六個月及一年期分別微降至4.04506厘及4.06048厘。
港元匯價今早最高見7.7902兌1美元，為9月6日後最強，最新報7.7911，較前收市價升0.02%。
市場普遍預計聯儲局會後將宣布減息至少0.25厘，有媒體上周五引述知名分析員稱，FOMC仍可能減息半厘，利率期貨最新數據顯示，減息半厘的可能性上升至61%，遠高於上周的15%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.68452
|+24.19
|一周
|3.00952
|-2.679
|兩周
|3.36345
|+6.476
|一個月
|3.7
|-1.28
|兩個月
|3.93054
|-2.297
|三個月
|4.00214
|-0.143
|六個月
|4.04506
|-0.048
|一年
|4.06048
|-1.303
資料來源：香港銀行公會