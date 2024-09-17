17/09/2024 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.68452 +24.19 一周 3.00952 -2.679 兩周 3.36345 +6.476 一個月 3.7 -1.28 兩個月 3.93054 -2.297 三個月 4.00214 -0.143 六個月 4.04506 -0.048 一年 4.06048 -1.303

《經濟通通訊社17日專訊》美國聯儲局公開市場委員會(FOMC)周二開始議息，港元拆息普遍走低，其中，與樓按相關的一個月拆息連跌五天，報3.7厘，為去年9月4日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.00214厘。是2023年5月4日後最低。不過，隔夜息結束六連跌，回升24基點報2.68452厘。長息方面，六個月及一年期分別微降至4.04506厘及4.06048厘。港元匯價今早最高見7.7902兌1美元，為9月6日後最強，最新報7.7911，較前收市價升0.02%。市場普遍預計聯儲局會後將宣布減息至少0.25厘，有媒體上周五引述知名分析員稱，FOMC仍可能減息半厘，利率期貨最新數據顯示，減息半厘的可能性上升至61%，遠高於上周的15%。(cl)資料來源：香港銀行公會