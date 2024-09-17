17/09/2024 12:30

《基金觀點》施羅德投資：高通脹高利率環境中，應採多元收入來源

《環富通基金頻道17日專訊》施羅德投資多元化資產投資總監佘康如指，日本央行在2024年7月底將基準利率提高至0.25%，使金融市場緊張不安，尤其是在股票和固定收益市場引發了骨牌效應。隨後，標準普爾500恐慌指數(VIX)飆升至歷史第三高的紀錄。



*固定收益投資可帶來收益，惟利率風險卻是雙向*



在高通脹和高利率的投資環境中，債券和股票之間的關聯性仍然較高。當投資者考慮如何獲取收益時，應重新評估傳統債券在其投資組合中作為分散風險工具的作用。固定收益投資確實可以帶來收益，但利率風險卻是雙向的。因此，有必要從傳統的收入來源中進行多元化，例如信貸和高息股息，以便在經濟周期中有效補充現有的收入流。

投資級別企業債和高收益債券在傳統上被視為收入投資組合的基石。在高收益債券類別當中，過去幾年發行的債務數量龐大，其中一部分將於2025年到期，因此需要進行再融資。在長期高利率的環境下，融資成本將會更高。因此，投資者應該特別留意潛在的再融資風險。同時，投資級別企業債的信用利差很小，估值仍然昂貴（目前約20%）。在此背景下，繼續尋求多元化和替代收入來源。



*可轉換債券下行風險較小，證券化信貸可提供多元收入*



可轉換債券、證券化信貸及保險相連證券是其他值得投資者考慮的替代收入來源。從多元資產投資角度來看，看好這些資產類別，因為它們與股票和固定收益的關聯性較低，同時有潛力提供具吸引力的收益水平，並提高風險調整後的回報。

考慮到利率正在下行，可轉換債券能夠捕捉具吸引力的上行潛力。與直接投資股票相比，可轉換債券提供一種靈活的選擇，而且下行風險較小。可轉換債券的發行人通常是能夠受惠於減息環境的中型企業。

證券化信貸佔美國債券市場大部分，可提供多元收入，因此可作為傳統企業債的另外選擇。證券化信貸提供了與傳統信貸不同的驅動因素，與消費者、住屋和其他實體資產的現金流相關。相對於美國投資級別債券，它可以提高收益率和信貸質素，同時降低存續期。



*保險相連證券與股債關聯性有限，氣候風險可適當對沖*



保險相連證券旨在將保險風險從保險公司轉移到資本市場參與者，與傳統股票和固定收益的關聯性有限或幾乎沒有關聯性。其回報基於自然災害發生的頻率和嚴重性等因素，這些災害可能導致保險損失，例如在高保險覆蓋的高峰地區發生的地震和颶風。保險相連證券(ILS)能夠提供風險調整後的回報，並且與宏觀經濟和傳統資產的關聯性較低。保險相連證券的常見類型是巨災債券(cat bonds)。

氣候變化將日益導致保險保障需求不斷增長，這雖然帶來威脅，但同時帶來投資機會。然而，氣候變化是一個漸進的長期現象，而典型的保險相連證券則屬於短期投資產品。此外，在考慮氣候變化的過程時，只有與天氣相關的保險風險受到影響。地震等其他自然災害風險（整個保險相連證券市場「尾部風險」的關鍵驅動因素）不受影響。只要潛在風險模型能夠適當地反映與這些趨勢相關的風險水平增加，並且風險得到適當的對沖，那麼更廣泛的趨勢仍將為保險相連證券投資者提供有吸引力的投資機會。(wa)