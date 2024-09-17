17/09/2024 17:48

【議息前瞻】普徠仕：美儲局本周料減息50點子，這是艱難決定

《環富通基金頻道17日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)首席美國經濟學家Blerina Uruci發表對本周聯儲局議息會議的前瞻評論。



*政策寬鬆幅度存不確定性，與鮑威爾早前言論相悖*



預計聯邦公開市場委員會(FOMC)將在9月的會議上減息50個點子，這是一個艱難的決定。鑑於臨近聯儲局公布其議息決定，政策寬鬆的幅度存在異常高的不確定性。這種程度的不確定性與鮑威爾主席早前的言論相悖，他曾表示本輪周期首次減息的時機和規模具有重要意義，這或意味著聯儲局將對首次減息作出明確的溝通。另外，鮑威爾早前在全球央行會議的發言前後，聯儲局亦傳達今年每次會議上將減息25點子，以應對近期勞動力市場降溫和通脹放緩。FOMC在靜默期之前溝通並未表明將減息50點子，這令投資者憂慮FOMC將如何解讀勞動力市場數據，以及他們對失業率進一步上升的反應。

在未來12個月內，聯儲局可能會減息約125個點子至150個點子，而市場定價則反映將減息250個點子。另外，如果聯儲局在快速採取政策行動，並且9月會議後金融環境進一步放寬，這將為經濟提供進一步支持，防止經濟出現放緩周期。(wa)