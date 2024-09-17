17/09/2024 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》軟著陸

《宏觀銓局》截至9月12日，期貨市場反映聯儲局在9月18日議息會議上降息25點子的可能性高達85%。儘管聯儲局似乎成功令經濟軟著陸，意思是在控制通脹的同時未有對勞動市場造成過度損害，但美國股市波幅仍可能增加，投資者應小心行事。

美國就業市場再次加速增長，從正面來看，8月份非農就業人數增加14.2萬人，高於7月的8.9萬人，然而該數字低於市場預期的16.5萬人，而且6月和7月就數據均告下調。同時，最新失業率則從4.3%下滑至4.2%，但這更多是由於四捨五入所造成。無論如何，由於失業率仍處於歷史低位、企業仍在招聘員工，加上每周申領失業救濟人數極低，因此我們認為美國經濟並未陷入衰退。相反，就業數據反映美國經濟或已完全擺脫疫情的影響，完成正常化進程，聯儲局正是時候把利息降至更適合的水平，以延長增長擴張周期。

8月份美國消費者物價指數(CPI)上漲0.2%，與7月數據持平，並符合市場預期。而在過去12個月CPI則上漲2.5%，不單低於7月的2.9%，也是2021年2月以來的最低按年增幅。若以過去三個月數據來看，CPI按年上漲1.1%，反映通脹持續回落，使聯儲局有更多時間關注勞動市場，以維持經濟擴張。美國次季GDP再次獲得上調，最新修正數字由2.8%上調至3.0%；至於貢獻經濟三分之二以上的消費者支出則同獲上調，由初值的2.3%上調至2.9%。

迄今為止，美國標爾500指數中已有498家公司公布了次季業績，當中有79.1%企業的盈利高於市場預期，此數字高於其長期平均值的66.8%，並與前四個季度平均值的79%持平。市場預期美國企業在次季的盈利增長將達13%，至於銷售收入增長則達5.5%。然而，美企在第三季的盈利增長率或將回落至5.7%，這或許是美國股市波動加劇的原因之一。

筆者預計短期內美國經濟增長難免放緩，但陷入衰退的可能性卻很低，軟著陸似乎是最有可能出現的情況。然而由於股票估值上升、宏觀經濟數據好壞參半以及美國大選帶來的政策不確定性，未來幾個月美國股市或將更添波動。自1936年以來，標普500指數回調5%的情況大約為每年3次，至回調10%以上的情況則約為每年1次。對於長線股票投資者來說，任何重大調整都可能是入市時機。

因此自從上一篇文章以來，筆者的觀點至今改變。未來一兩季美國經濟可能放緩，但相信未來12個月美國都不會衰退。即使失業率上升，但美國勞動市場依然健康，而聯儲局將於9月減息，應有助舒緩部分壓力。在資產配置方面，未來3個月筆者看好美國企業債券多於股票，一旦聯儲局開始減息，企業債券料會受惠其中。相反，目前美股的估值已接近20倍，處於較高水平。但由於企業盈利持續改善，下半年或許會是買入美國股票的好時機。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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