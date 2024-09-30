17/09/2024 11:04

【提振內房】南京：房展會上買新房，額外補助購房合同金額的1%

《經濟通通訊社17日專訊》南京市住房保障和房產局今早在微信公眾號發布通知稱，南京市將在9月20日至22日期間舉行的2024年金秋房展會上發放限時購房補助，在各區現行購房補助政策基礎上，額外給予購房合同金額1%的補助。

補助對象為，自2024年9月20日至22日期間，在南京金秋房展會上購買新建商品住房（以經展會成交專用章認證的認購協議為準），且在2024年12月31日前完成新建商品住房買賣合同網簽備案購房人。

符合條件的購房人在取得不動產權屬證書後，憑展會購房認購協議（以經展會成交專用章認證的認購協議為準）、網簽備案合同及不動產權屬證書至市、區房產部門申請辦理。(jq)