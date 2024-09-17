17/09/2024 09:25

【聚焦人幣】IIF：中國股票8月流出15億美元

《經濟通通訊社17日專訊》國際金融協會(IIF)數據顯示，8月外國投資者向新興市場股票和債務投資組合淨投入309億美元，反映市場繼續為美聯儲即將減息做準備。7月為374億美元，2023年8月為210億美元。

數據顯示，8月，除中國以外的新興市場固定收益基金吸引278億美元流入，中國債務吸引14億美元流入。新興市場股票淨流入17億美元，中國股票則錄得15億美元資金流出。

按地區來看，8月亞洲淨流入170億美元，拉丁美洲流入94億美元，非洲和中東流入26億美元，歐洲新興市場流入19億美元。

IIF指，美聯儲將減息這一預期似乎已被消化，投資者正在大規模調整新興市場債務倉位。展望未來，美聯儲減息將有助於提高整個新興市場的資本流動水平。新興市場與發達市場之間的利差可能擴大，或將吸引更多資本流向新興市場資產，尤其是流入經濟基本面穩定、增長前景看好的國家。

年初至今，外資已向新興市場投資組合淨投入約1865億美元，其中1625億美元淨流入債務。(sl)