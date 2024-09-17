17/09/2024 10:18

【數據解讀】中金：短期內「增量政策」選項降準概率大於降息

《經濟通通訊社17日專訊》人民銀行日前公布數據顯示，8月新增社會融資規模3.03萬億元(人民幣．下同)，較前值7700億元大幅回升，但比去年同期少約1000億元；8月末社會融資規模存量398.56萬億元，同比增8.1%，增速較7月末的8.2%略為放緩。廣義貨幣(M2)餘額305.05萬億元，同比增6.3%，增速與7月持平；狹義貨幣(M1)餘額63.02萬億元，同比下降7.3%，再創新低。

中金公司研報指出，8月社融增速小幅回落，非政府部門社融增速下滑更快，從7月的6.6%收窄至6.4%，政府債是支撐社融的主要因素。雖然政府債發行增加，但財政存款明顯反彈，同比增幅大於財政發債，由於財政存款並不記入廣義流動性，因此財政總體上來說是在回收流動性的、拖累M2增長。財政擴張的實際效果尚未體現，後續投放有待觀察。8月M2增速月7月持平，環比增速也明顯企穩，「金融脫媒」(資金從銀行流向非銀)現象有所減弱。如果財政投放順利，將有助於M2增速的回升。M2增速能否趨勢回升取決於財政的力度能否持續加強。向前看，短期內「增量政策」選項中降準的概率大於降息。(sl)