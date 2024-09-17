17/09/2024 08:55

【外圍經濟】投資者對聯儲局減息幅度的不確定性升至17年來最高

《經濟通通訊社17日專訊》美國聯儲局將於當地時間周三（18日）公布議息結果，《彭博社》分析指，債券投資者對聯儲局降息幅度的分歧，升自華爾街金融海嘯爆發初期以來最大。

利率市場對於決策者是會減息0.25厘還是0.5厘仍舉棋不定。根據《彭博社》編制的數據，除了聯儲局2020年3月在疫情爆發之初緊急減息以外，這是自2007年以來利率互換市場對聯儲局按期召開的會議結果最為不確定的一次。

與本周聯儲局利率決議掛勾的互換利率，對應聯儲局將把目前約5.3厘的有效聯邦基金利率下調37基點。這落於減息0.25厘與減息0.5厘的中間。

投資者押注今年總計減息117基點，對應市場預期聯儲局將有一次減息0.5厘。如果不是在本周，那就是在今年餘下兩次會議，也就是11月和12月會議中的其中一次。(rc)