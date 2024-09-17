17/09/2024 09:36

【外圍經濟】iPhone16系列手機需求遜預期，蘋果股價跌

《經濟通通訊社17日專訊》蘋果股價周一(16日)下跌3.3%，此前分析師警告，預訂銷售數據顯示，新款iPhone 16手機的需求弱於預期。

天風國際證券分析師郭明錤表示，上周五（13日）開始統計的iPhone 16系列預購銷量估計為3700萬部，比去年發布的iPhone 15系列減少近13%。

此外，根據美銀全球研究 (BofA Global Research) 的初步預訂數據，截至周一（16日），也就是蘋果開始接受預訂的第3天，iPhone 16 Pro機型的全球出貨時間，較去年的iPhone 15 Pro縮短。iPhone 16 Pro的平均出貨時間目前為14天，低於去年iPhone 15 Pro的 24天，而iPhone 16 Pro Max的出貨時間為19天，相比去年則為32天。

分析指，最新iPhone 16 Pro機型的交貨時間顯示需求弱於預期，可能與人工智能 (AI) 功能的延遲推出有關。



*蘋果供應商股價受影響*



蘋果供應商的股價亦受影響。在美國，Cirrus Logic跌7.6%、Qorvo跌6.3%、Skyworks跌5%、美光跌4.4%、Broadcom跌3%、台積電跌2.3%。

在歐洲，英飛凌、意法半導體、艾邁斯歐司朗等供應商股價均下跌至少2%。在智慧手機行業敞口很高的晶圓製造商Soitec則下跌約9%。(rc)