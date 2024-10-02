17/09/2024 10:10

【國際要聞】三星印度工廠罷工逾一周，警方拘逾百工會成員

《經濟通通訊社17日專訊》三星電子印度南部金奈家電工廠工人的罷工持續一周。據外電報道，印度警方周一(16日)以抗議遊行未獲批准為由，拘留包括工會領袖在內的104人。

主導本次罷工的勞工組織印度工會中心(CITU)表示，約400名工人和工會領袖原本計劃在周一上午10點前，遊行前往距離金奈約70公里的甘吉布勒姆市政府辦公大樓。

不過，警方搶先拘捕一批工會成員。CITU指，和平罷工的工人在抗議地點受到警方的威脅和毆打，並用大巴強行載走。

甘吉布勒姆市高級警官尚穆加姆(K. Shanmugam)告訴傳媒，由於工人舉行抗議的地區有學校和醫院，抗議活動或會擾亂公共秩序，因此未獲批准。(rc)