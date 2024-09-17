17/09/2024 14:02

【外圍經濟】民主黨參議員憂鮑威爾過於謹慎，呼籲減息75基點

《經濟通通訊社17日專訊》美國聯儲局即將議息之際，民主黨數名參議員和紐約聯儲銀行前行長杜德利(Bill Dudley)均表示，主席鮑威爾應該在降息幅度上採取更大動作。

民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)、懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)和希肯盧珀(John Hickenlooper)在周一（16日）致鮑威爾的信中，要求積極減息75個基點。

他們表示，如果聯儲局在減息方面過於謹慎，將不必要地令經濟面臨走向衰退的風險。委員會必須考慮更激進地前置性減息，以減輕勞動力市場面臨的潛在風險。

另一方面，紐約聯儲銀行前行長杜德利(Bill Dudley)表示，減息50個基點的邏輯更加令人信服。聯儲局現在應該來個「大動作」，且相信他們會這麼做。

他表示，聯儲局維持物價穩定和實現充分就業這兩個雙重使命，已經變得更加接近平衡，說明應該讓貨幣政策處於中性水平，既不抑制也不提振經濟活動。不過，現在美國的短期利率仍然遠高於中性水平，這種差異需要盡快得到糾正。



*貝萊德策略師潑冷水*



但貝萊德策略師Wei Li表示，聯儲局將會減息25個基點。減息周期正在啟動，但幅度可能沒有市場預期的那麼大。(rc)

