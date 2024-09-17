17/09/2024 08:26

《國企紅籌》大冶有色(661)湖北廠因火災停產，非重大影響

《經濟通通訊社17日專訊》中國大冶有色金屬(00661)公布，位於湖北省黃石新港（物流）工業園區陽新弘盛銅業一處裝置發生火災，導致火法熔煉爐和吹煉爐系統停產，進入保溫狀態，當天火災於下午8時30分左右撲滅。該集團去年全年陰極銅產量62.52萬噸， 今年剔除火災減產預計陰極銅產量68萬噸，但因2024年度冶煉加工費大幅下滑，因此預計火災停產減產對今年全年經營業績不會構成重大不利影響。

該集團指，火災未造成人員傷亡，火災事故原因仍在調查。該集團已購買第三方物業保險，該保險涵蓋本次火災範圍。火災事件導致的任何財物損失將會因應保險公司根據保單作出的任何賠償而減少。火災發生後，該集團已啟動火災事故影響預案，成立火災事故調查小組，亦正對其他生產廠房進行安全檢查，以消除所有重大安全隱患風險，通過後續生產調整，將事故導致損失降到最低。(wh)