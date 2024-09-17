17/09/2024 15:57

《投資智慧－鄧聲興》零售投資增速遜預期，內地經濟需政策刺激

《投資智慧》近日，中國內地陸續公布8月消費、投資及出口三大數據。據中國國家統計局近期公布，8月中國社會消費品零售總額按年增長2.1%至38726億元（人民幣．下同），較7月夏季旅遊高峰的2.7%增幅進一步下滑，其中，除汽車以外的消費品零售額按年增長3.3%至34783億元；首8個月中國社會消費品零售總額按年增長3.4%至312452億元，其中，除汽車以外的消費品零售額按年增長3.9%至281772億元。



按零售業態分，首8個月限額以上零售業單位中，便利店、專業店、超市零售額按年分別增長4.9%、4.3%、2.1%，而百貨店、品牌專賣店零售額分別下降3.3%、1.9%。同時，首8個月全國網上零售額按年增長8.9%至96352億元。數據顯示消費市場雖總體保持增長，但需求仍較疲弱，各零售業態表現持續分化。



此外，今年首8個月中國房地產開發投資連續第四個月呈兩位數跌幅，按年減10.2%至6.93億元，其中，住宅投資按年減少10.5%至5.26億元，顯示投資端仍然乏力。主要受累於此，內地8月固定資產投資（不含農戶）按月增長0.16%，今年首8個月按年上漲3.4%，漲幅較前7個月再減0.2個百分點，有所趨緩且差過預期。首8個月民間固定資產投資按年自持平轉至降0.2%。基礎設施投資連續5個月放緩，首8個月按年增長4.4%，增速較首7個月放緩0.5個百分點。



同時，8月規模以上工業增加值按年增長4.5%，低於7月5.1%的增速，創下3月以來的最低增幅及低於市場預期。



另據中國海關總署近期數據，內地8月以美元計價出口按年增長8.7%，較7月加快1.7個百分點，且增速創17個月以來新高；8月進口按年增速放緩6.7個百分點至0.5%，低於預期。出口增速加快而進口增速放緩，月內貿易順差再度擴大，增加63.7億美元達910.2億美元，高於預期且處歷史高位。



總體來看，內地8月零售、房地產、固定資產投資及工業生產等經濟數據均有所放緩，雖然年初以來的出口表現好過預期，但首8個月零售和投資增速均遠低於今年初政府定下的約5%的GDP增長目標，料今年實現經濟增長目標或面臨挑戰。



雖然市場預期今年央行會逐步減息以提振經濟，並持續發布多項政策措施支持相關行業及經濟發展，但溫和的政策或實質影響較微，故市場建議政府第四季應加強開展更大力的措施，以如「中國版QE」等非常規特別手段支持發展。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。



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