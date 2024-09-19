19/09/2024 17:25

《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，美國公布成屋銷售等數據

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局昨日宣布四年來首次降息，在距美國總統選舉不到兩個月時，大幅下調50個基點。不過，主席鮑威爾同時又發出平衡訊息，稱大幅減息不是常態。共和黨總統候選人特朗普隨即指今次降息幅度，反映經濟非常糟糕，美股不升反跌。道指下跌103.08點或0.3%，報41503.1點。標普500下跌16.32點或0.3%，報5618.26點。納指下跌54.76點或0.3%，報17573.3點。港股方面，恒生指數收市報18013，升353點或2%，成交1488億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，英倫銀行宣布利率決議並公布會議記錄。8:15pm，加拿大央行副總裁文森特在謝布魯克商會發表講話。10:40pm，歐洲央行執委施納貝爾在歐洲央行2024年年度研究會議發表講話。

數據方面，今晚7:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於5%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料維持於185萬；首次申請失業救濟金人數料維持於23萬。10:00pm，美國公布8月成屋銷售，料由395萬降至390萬，月率料由1.3%逆轉至下滑1.3%；8月領先指標跌幅料由0.6%收窄至0.3%。明日，日本公布官方指標利率，料維持於0.25%；政策利率結存餘額利率。(wa)