19/09/2024 07:50

《國金頭條》聯儲局降息半厘，特朗普指經濟糟糕，美股不升反跌

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局周三（18日）宣布四年來首次降息，在距美國總統選舉不到兩個月時，大幅下調50個基點。不過，主席鮑威爾同時又發出平衡訊息，稱大幅減息不是常態。共和黨總統候選人特朗普隨即指今次降息幅度，反映經濟非常糟糕，美股不升反跌。

FOMC以11比1的投票，大比數通過將聯邦基金目標利率下調至4.75-5厘。美國主指在聯儲局宣布降息後短線急升，但隨後走勢逆轉。道指下跌103.08點，或0.3%，報41503.1點。標普500下跌16.32點，或0.3%，報5618.26點。納指下跌54.76點，或0.3%，報17573.3點。



*鮑威爾：「別以為這是個新節奏」*



道指盤中一度上漲375.79點，與標普500一同觸及歷史高位，但在鮑威爾發言後回吐漲幅。他告誡稱，此次降息50基點，不代表以後聯儲局會保持這個降息步伐。他說，「別以為這是個新節奏。」

聯儲局在聲明中提到了勞動力市場風險，稱其致力於實現充分就業的使命。與會委員還更新了自己的預測，中值顯示年底前總計要再降息50個基點。

民主黨總統候選人賀錦麗稱，聯儲局的決定對美國人來說是個好消息。但特朗普指出：「這是個大降息，假設他們不僅僅是在玩政治的話，那經濟狀況就非常糟糕，要降這麼多」。



*日本央行周四開啟為期兩天議息會*



交易員加碼對寬鬆幅度的押注，美匯指數跌0.53%，至100.37，為去年7月以來新低。日本央行周四將開啟為期兩天的會議，美元兌日圓一度下跌1.4%，至盤中低點140.45，隨後跌幅收窄至0.2%。

英鎊兌美元在聯儲局降息後一度升至盤中高點，收盤上漲0.4%至1.3214。歐元兌美元一度升至1.1189的盤中高點，隨後回吐漲幅。

黃金在創下紀錄新高，至每盎司2600美元後回落，因需求疲軟，原油小幅走低。紐約期油下跌0.4%，結算價報每桶70.91美元。布蘭特期油基本持平，收於每桶73.65美元。(jf)