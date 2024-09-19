19/09/2024 12:07

【美國減息】恒指半日升318點破百天線，內房強勢本地地產跟上

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局議息後減息0.5厘，金管局宣布，貼現窗基本利率下調50個點子至5.25厘，恒生指數開市微跌，惟內房、家電股強勢，本地地產股盤中亦跟漲，半日報17978，升318點或1.8%，收復百天線（約17872點），主板成交超過768億元。

恒生中國企業指數報6291，升115點或1.9%。恒生科技指數報3644，升107點或3.1%。

減息周期重臨，內房炒作行業「翻生」憧憬，華潤置地(01109)飆升9.33%領漲藍籌，報21.1元，龍湖(00960)升7.41%，報8.55元，中海外(00688)升6.4%。潤地同系華潤萬象生活(01209)升6.87%，報25.65元。

息口有望回落，惟金管局警告短期港息仍高，本地地產股表現謹慎，恒地(00012)升2.26%，報24.85元，新世界(00017)升1.26%，報7.21元，新地(00016)升0.68%，報81.1元，長實(01113)升0.16%，報32.2元。

美的(00300)H股上市第二日續漲9.64%，報64.8元，較招股價高出18.2%，同業海爾智家(06690)升7.91%，報25.25元，港交所(00388)盼帶動新股集資潮，股價升5.42%，報237.4元。

科網股亦強，其中京東集團(09618)升5.37%，報109.9元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅6.29%。

避險情緒退燒，公用股下跌，長江基建集團(01038)跌2.16%，報56.65元，電能(00006)跌1.64%，報54元，煤氣(00003)跌0.93%，報6.41元。內需股中升控股(00881)為目前表現最差藍籌，跌2.65%，報8.8元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次均為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊報387.6元，升2%；阿里報85.6元，升3.3%；美團報132.8元，同升3.3%。(ey)