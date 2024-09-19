19/09/2024 08:39

【美國減息】陶冬：美儲不敢再賭寧先作防守，並回應市場「逼宮」

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局周三（18日）宣布，公開巿場委員會(FOMC)以11比1的大比數投票結果，決定減息0.5厘，聯邦基金利率目標區間降至4.75厘至5厘，為2020年3月以來首次減息。FOMC的會後聲明指出，就業及通脹目標的風險大致平衡，委員會對通脹回落的信心增加。

經濟學家陶冬接受《經濟通通訊社》訪問時指出，美聯儲減息本身不是什麼新聞，但是減息25點還是50點，卻成為市場熱烈爭議的話題，也使得這次減息決定成為鮑威爾作為聯儲主席之後，決策最躊躇的一次利率調整。他認為聯儲選擇大碼減息的原因，第一是聯儲在經歷了2022年錯判通脹形勢後「不敢再賭」，寧願先做防衛性動作再伺機調整；第二是市場在逼宮，期貨市場定價表達的意思是，如果不大碼減息，市場就「死給你看」，聯儲希望穩定金融市場。

陶冬還指出，比減息一碼還是兩碼爭論更有意義的。是探討未來利率政策的路線圖。他預計聯儲可能在11月再減息兩碼（即0.5厘），然後展開按部就班的逐步下調政策利率模式，同時聯儲官員通過口頭干預來調整市場的預期。如果經濟數據大幅好過預期，就不排除暫停減息一次；如果經濟狀況不好，也可能出現一次減兩碼。但是主基調估計是「按部就班」，盡量避免導致不必要的市場恐慌。(ey)