19/09/2024 11:02

【美國減息】林家亨：美儲追減息屬被動行為，料利好本地銀行股

《經濟通通訊社19日專訊》美聯儲減息半厘，部分官員預計今年要再降息多半厘。國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，美聯儲大刀闊斧減息0.5厘並沒有緊急理據支撐，追減息屬被動行為，只為確保經濟軟著陸，料美股波動性會增加。

另外，有聯儲局官員反對減息半厘，為2022年以來首次，林家亨認為此反映聯儲局威信正在下降。他指出，美國向來依賴出口，單目前因政治需要而打壓中國，對華實施制裁及加徵關稅，美國物價上升的趨勢難以扭轉，短時間難以憧憬超低利率的時期。

至於個股方面，林家亨表示，中美息差收窄或可提升貸款質素，令其可抵銷中美息差收窄的負面影響，對銀行利益利大於弊，亦預計本地銀行股很快會跟隨美國減息。(mt)