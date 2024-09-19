19/09/2024 13:23

【美國減息】港股力破萬八點惟基本面仍弱，專家對後市表現存分歧

《經濟通通訊社記者佘詩偉、戚朗軒28日報道》美國聯儲局議息後減息0.5厘，金管局宣布，貼現窗基本利率下調50個點子至5.25厘，恒生指數今早開市微跌，惟內房、家電股強勢，本地地產股盤中亦跟漲，恒指半日報17978，升318點或1.8%，收復百天線（約17872點），午後港股更隨著多家本地銀行降息而擴大升勢，恒指現升2%收復萬八點。

美國重啟減息周期，對全球經濟意義重大，而今次更是不走尋常路，一炮減息半厘，對港股而言是否算得上天降大禮？專家意見分歧，有人認為人民幣走勢穩定將有利港股，但有人指出港股死症在於基本面偏弱，環球減息幫不了太多。



*擺脫「按部就班」風格，黃偉豪稱屬追回降息*



美聯儲宣布減息0.5厘，是超過4年來首次減息。會後FOMC提到對通脹回落的信心增加，雖然美國職位增長減慢，通脹率仍處於較高水平，但已進一步邁向儲局2%的目標。香港金管局宣布下調貼現窗基本利率50個點子至5.25厘，之前為5.75厘，是自去年7月以來金管局首次調整基準利率。

通常聯儲局終結高息環境的首次減息都以減0.25厘為頭炮，但今次一次過減息0.5厘，不同於以往「按部就班」的處事風格。經濟學家陶冬接受《經濟通通訊社》訪問時指出，聯儲局選擇大碼減息的原因，第一是聯儲局在經歷了2022年錯判通脹形勢後「不敢再賭」，寧願先做防衛性動作再伺機調整；第二是市場在逼宮，期貨市場定價表達的意思是，如果不大碼減息，市場就「死給你看」，聯儲局希望穩定金融市場。

獨立股評人黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，今次聯儲局減息幅度有追回上次煞停減息意味，故減息0.5厘亦符合市場預期，但會後聲明及主席鮑威爾言論偏向保守，預期此後減息力度未必太大，目前市場預期今年餘兩次議息將每次再減0.25厘，2025年全年亦只會再減總共1厘。

博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦表示，由於聯儲局減息幅度在市場預期的上限，第一次減息已經落重藥，外界難免擔心美國經濟有隱憂，所以在鮑威爾發表偏鷹言論後，隔晚美股倒跌收市。



*減息利好消化未？專家看法不同*



中港兩地股市早段偏軟，顯示對這次減息幅度有戒心。但及後A股由跌轉升，帶動港股反彈。聶振邦指出，美國自去年12月已經開始傳出減息的聲音，至今傳足10個月，但期間，中港股市並沒有明顯得益，而隨著美國減息周期開始，預料人民幣走勢穩定，對中港股市的反應同樣正面。

黃偉豪則認為，美國減息因素早已反映在恒指走勢之內，大市難以受惠減息進一步炒起，除因港息短期內將維持高企外，整體基本面依舊，本地及內地經濟預期仍偏弱，北水對港股興趣一般，預計中線維持17000至18000上落。他指出，大市能否進一步突破18000依然還看大市成交表現，始終乾升對大市作用不大。



*料後續香港難跟貼美儲減P*



滙豐銀行宣布明日(20日)起，下調港元最優惠利率25點子，由年利率5.875厘調低至5.625厘；中銀香港(02388)亦宣布，自下周一（23日）起，港元最優惠利率調低25點子，由年利率5.875厘降至5.625厘。

近年香港樓市飽受息魔之苦，加上內地經濟前景不佳，樓價下行壓力嚴峻。黃偉豪認為，香港跟隨下調貼現窗利率後，短期P息降幅未必會緊隨美國，他指香港銀行同業拆息(HIBOR)早已一路向下，已反映市場對息口看法，但減P要視乎美國減息力度及幅度，以及銀行體系結餘，預計難以大幅度跟隨減P。

