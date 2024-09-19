19/09/2024 09:23

【美國減息】恒指窄幅低開26點，港府跟進下調基準利率50點子

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局議息後減息0.5厘，金管局宣布，貼現窗基本利率下調50個點子至5.25厘，之前為5.75厘。恒生指數開報17633，跌26點或0.1%，主板成交25.13億元。恒生中國企業指數報6173，跌2點或不足1%。恒生科技指數報3539，升2點或不足1%。

美國公開巿場委員會的會後聲明指出，就業及通脹目標的風險大致平衡，委員會對通脹回落的信心增加，在考慮進一步調整利率時，官員將會評估接下來的數據、不斷變化的前景和風險平衡。鮑威爾告誡稱，此次降息50基點不代表以後聯儲局會保持這個降息步伐。「別以為這是個新節奏。」

內房龍湖(00960)升2.64%領升藍籌，報8.17元；理想汽車(02015)連續兩日漲，高開2.15%，報80.6元。

海爾智家(06690)現價反彈2.14%，報23.9元。

一眾息口敏感股先低開，長江基建集團(01038)跌1.47%，創科實業(00669)跌1.38%，報107.2元，領展(00823)跌1.03%，報38.4元，煤氣(00003)跌0.62%，報6.43元，中電(00002)跌0.56%，報70.6元，新地(00016)跌0.43%，報80.2元。

另外，中升控股(00881)跌1.66%，報8.89元，為目前表現最差藍籌。(ey)