19/09/2024 08:24

【美國減息】聯儲局FOMC以11票對1票，大比數通過減息半厘

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局周三（18日）宣布，公開巿場委員會(FOMC)以11比1的大比數投票結果，決定減息0.5厘，聯邦基金利率目標區間降至4.75厘至5厘，為2020年3月以來首次減息。

FOMC的會後聲明指出，就業及通脹目標的風險大致平衡，委員會對通脹回落的信心增加，雖然美國職位增長減慢，通脹率仍處於較高水平，但進一步邁向聯儲局2%的目標。聲明又表示，在考慮進一步調整利率時，官員將會評估接下來的數據、不斷變化的前景和風險平衡。



*聯儲局理事鮑曼認為應減息0.25厘*



委員會中，只有聯儲局理事鮑曼認為應減息0.25厘。聯儲局點陣圖顯示，官員預期今年仍有0.5厘減息空間，並預期明年減息1厘，年底時聯邦基金利率約3.4厘，到2026年底利率進正降至約2.9厘。

聯儲局官員同時更新了季度經濟預測，將2024年底失業率預測中值從6月的4%提高至4.4%，這將比目前4.2%的水平小幅惡化。對2024年底通脹率的預測中值下降至2.3%，對經濟增長的預測中值下降至2%，並認為通脹要到2026年才能回到2%的目標水平。

與此同時，聯儲局官員再次將長期聯邦基金利率預期從2.8%上調至2.9%。(jf)