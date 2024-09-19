19/09/2024 08:39

【美國減息】美國聯儲局FOMC會議聲明全文

《經濟通通訊社19日專訊》以下是聯儲會周三（18日）在華盛頓發布的聯邦公開市場委員會(FOMC)政策聲明全文：



近期指標顯示，經濟活動繼續穩步擴張。就業成長已經放慢，而失業率上升但維持在低位。通脹已朝著委員會2%的目標取得了進一步進展，但在某種程度上依然高企。

委員會力求實現充分就業以及通脹率在較長期內達到2%。委員會對通脹率正在可持續地向2%邁進的信心已增強，並判斷實現就業和通膨目標的風險大致達到了平衡。經濟前景存在不確定性，委員會關注其雙重使命所面臨的雙向風險。

鑒於在通脹上的進展和風險平衡，委員會決定將聯邦基金利率目標區間下調0.5個百分點至4.75%-5%。在考慮對聯邦基金利率的目標區間進行額外調整時，委員會將仔細評估後續數據、不斷變化的前景以及風險的平衡。

委員會將繼續減持美國國債、機構債券和機構抵押貸款支持證券。委員會堅定致力於支持充分就業以及讓通脹回歸其2%的目標。

在評估貨幣政策的適當立場時，委員會將繼續監測後續信息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙實現委員會目標的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。委員會的評估將考慮廣泛的信息，包括勞動力市場狀況指標、通膨壓力和通膨預期以及金融和國際動態的數據。(jf)