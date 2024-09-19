19/09/2024 13:01
【美國減息】滙豐中銀跟隨減P，恒指午後漲2%重上18000
《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局宣布減息0.5厘，為2020年3月以來首次減息。香港金管局宣布下調貼現窗基本利率50個點子至5.25厘，隨後本地銀行陸續宣布減P，滙豐(00005)及中銀香港(02388)先後宣布最優惠利率降25點子至5.625厘，恒指午後進一步擴大升幅至逾300點，自上月30日以來再度重上18000。
本地銀行股個別發展；滙控(00005)升0.9%，報68.75元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅2.2%；中銀香港(02388)跌0.8%，報23.65元；恒生(00011)升0.5%，報93元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅3.2%。
*地產股升勢擴，內房股大旺*
地產股日內升幅逐步擴大；恒地(00012)升2.5%，報24.9元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅7.6%；新地(00016)升0.9%，報81.3元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅6.6%；新世界(00017)升2%，報7.26元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅15.6%；長實(01113)升0.5%，報32.3元。
內房全線飆升；中海外(00688)升6.9%，報11.7元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅9.4%；龍湖(00960)升7.7%，報8.57元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅9.4%；萬科企業(02202)升9.2%，報4.26元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅10.9%。
*中港股市齊升*
現時，恒生指數報18017，升357點或升2%，主板成交逾790億元。國企指數報6306，升130點或升2.1%。恒生科技指數報3654，升117點或升3.3%。
即月期指新報18034，升360點，高水17點。即月國指期貨報6311，升131點，高水4點。即月科指期貨新報3656，升118點，高水16點。
上證綜合指數報2740，升23點或升0.9%，成交1952.15億元人民幣。
深證成份指數報8119，升127點或升1.6%，成交2370.5億元人民幣。
本地銀行股個別發展；滙控(00005)升0.9%，報68.75元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅2.2%；中銀香港(02388)跌0.8%，報23.65元；恒生(00011)升0.5%，報93元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅3.2%。
*地產股升勢擴，內房股大旺*
地產股日內升幅逐步擴大；恒地(00012)升2.5%，報24.9元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅7.6%；新地(00016)升0.9%，報81.3元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅6.6%；新世界(00017)升2%，報7.26元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅15.6%；長實(01113)升0.5%，報32.3元。
內房全線飆升；中海外(00688)升6.9%，報11.7元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅9.4%；龍湖(00960)升7.7%，報8.57元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅9.4%；萬科企業(02202)升9.2%，報4.26元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅10.9%。
*中港股市齊升*
現時，恒生指數報18017，升357點或升2%，主板成交逾790億元。國企指數報6306，升130點或升2.1%。恒生科技指數報3654，升117點或升3.3%。
即月期指新報18034，升360點，高水17點。即月國指期貨報6311，升131點，高水4點。即月科指期貨新報3656，升118點，高水16點。
上證綜合指數報2740，升23點或升0.9%，成交1952.15億元人民幣。
深證成份指數報8119，升127點或升1.6%，成交2370.5億元人民幣。
(hc)
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|潤地(01109)
|21.20元
|升9.84%
|海爾智家(06690)
|25.25元
|升7.91%
|龍湖(00960)
|8.57元
|升7.66%
|華潤萬象生活(01209)
|25.65元
|升6.87%
|阿里健康(00241)
|3.04元
|升6.67%
|藥明生物(02269)
|12.28元
|升6.60%
|中海外(00688)
|11.70元
|升6.95%
|海底撈(06862)
|13.38元
|升6.36%
|港交所(00388)
|239.20元
|升6.22%
|信義光能(00968)
|2.96元
|升6.09%