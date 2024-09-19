19/09/2024 13:01

表列十大升幅藍籌股份表現 股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 潤地(01109) 21.20元 升9.84% 海爾智家(06690) 25.25元 升7.91% 龍湖(00960) 8.57元 升7.66% 華潤萬象生活(01209) 25.65元 升6.87% 阿里健康(00241) 3.04元 升6.67% 藥明生物(02269) 12.28元 升6.60% 中海外(00688) 11.70元 升6.95% 海底撈(06862) 13.38元 升6.36% 港交所(00388) 239.20元 升6.22% 信義光能(00968) 2.96元 升6.09%

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局宣布減息0.5厘，為2020年3月以來首次減息。香港金管局宣布下調貼現窗基本利率50個點子至5.25厘，隨後本地銀行陸續宣布減P，滙豐(00005)及中銀香港(02388)先後宣布最優惠利率降25點子至5.625厘，恒指午後進一步擴大升幅至逾300點，自上月30日以來再度重上18000。本地銀行股個別發展；滙控(00005)升0.9%，報68.75元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅2.2%；中銀香港(02388)跌0.8%，報23.65元；恒生(00011)升0.5%，報93元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅3.2%。*地產股升勢擴，內房股大旺*地產股日內升幅逐步擴大；恒地(00012)升2.5%，報24.9元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅7.6%；新地(00016)升0.9%，報81.3元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅6.6%；新世界(00017)升2%，報7.26元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅15.6%；長實(01113)升0.5%，報32.3元。內房全線飆升；中海外(00688)升6.9%，報11.7元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅9.4%；龍湖(00960)升7.7%，報8.57元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅9.4%；萬科企業(02202)升9.2%，報4.26元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅10.9%。*中港股市齊升*現時，恒生指數報18017，升357點或升2%，主板成交逾790億元。國企指數報6306，升130點或升2.1%。恒生科技指數報3654，升117點或升3.3%。即月期指新報18034，升360點，高水17點。即月國指期貨報6311，升131點，高水4點。即月科指期貨新報3656，升118點，高水16點。上證綜合指數報2740，升23點或升0.9%，成交1952.15億元人民幣。深證成份指數報8119，升127點或升1.6%，成交2370.5億元人民幣。(hc)