19/09/2024 15:40

【美國減息】英倫銀行或拋出千億縮表計劃，減息料慢慢進行

《經濟通通訊社19日專訊》彭博經濟研究表示，儘管美聯儲局以0.5厘的減息開啟了寬鬆周期，但英倫銀行在9月份的會議上仍可能會按兵不動，預計英倫銀行將繼續暗示在減息方面會謹慎行事。

在9月份會議上，更大的一個關注焦點可能是英倫銀行決定在未來1年裏以多快的速度縮減資產負債表。縮表的速度可能會影響英國財政大臣李韻晴(Rachel Reeves)在即將公布的預算案中制定的財政戰略。

貨幣政策委員會的決定定於倫敦時間本月19日中午12點公布。彭博經濟研究預計委員會將一致決定將資產負債表縮減1000億英鎊，和2023年的目標規模相同。基準利率則可能保持在5厘，投票結果可能是8比1或者7比2。(rc)