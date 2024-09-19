19/09/2024 15:53

【美國減息】日本央行本月料按兵不動，植田和男或暗示10月加息

《經濟通通訊社19日專訊》彭博經濟研究表示，日本央行預計會在本周五(19日)的會議上維持利率穩定，並將討論是否具備今年再次加息的條件。

基準預測是，行長植田和男將在本周會議上選擇按兵不動，並保留10月份加息的可能。不過，他也有可能暗示日本央行可能會等待更長時間再進行下次加息。在本次會議上，更加熾熱的工資和物價數據在日本央行評估中的分量會更重。

展望10月，彭博經濟研究的基準預期是加息0.25厘，至0.5厘。

另一方面，日本內閣府周三(18日)發布9月份月度經濟報告。政府自2021年3月以來首次上調對破產的評估，指出隨著企業愈來愈多地償還貸款，破產數量的增長速度正在放緩。

政府亦4個月來首次修正對企業商品價格的評估，因近日上漲速度已經放緩。(rc)